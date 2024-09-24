Honda официально показала новый недорогой внедорожник Passport. Фото

Новая Honda Passport 2025 модельного года – недорогой внедорожник японского производителя, который построен на модифицированной платформе популярного кроссовера Honda CR-V. Компания официально показала модель следующего поколения.

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Об этом сообщили на сайте производителя. Новая Honda Passport готовится к полноценной премьере до конца 2024 года. Пока дизайн не рассекретили полностью, но показали машину в камуфляжной пленке.

Актуальная модель очень похожа на другие японские кроссоверы Honda, хотя в компании модель позиционируют как машину для активного образа жизни. Новый же автомобиль получит уникальный стиль и более серьезную подготовку к бездорожью.

Мы видим множество элементов геометрических форм: фары, бамперы, силуэт. Внимание спереди будет привлекать крупная декоративная надпись Passport – как у самых известных внедорожников Ford и Land Rover. Производитель показал внедорожник Honda Passport TrailSport в самом экстремальном исполнении. Неизвестно, появится ли в линейке упрощенный базовый вариант.

Honda оценила растущий спрос на "вездеходы" с брутальным дизайном, поэтому новая машина получит более грубую и "крепкую" внешность. Под капотом ожидается мощный бензиновый V6 с отдачей около 300 сил.

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