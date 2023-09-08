Peugeot, Citroen и Fiat пока не отказываются от доступных автомобилей с ДВС

Концерн Stellantis, в который входят бренды Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep пока не отказывается от автомобилей с ДВС в пользу тотального перехода на электромобили. Вместо этого решили сосредоточиться на перспективном топливе для доступных моделей.

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Об этом стало известно Carscoops. С 2030 года концерн будет производить электрические транспортные средства. Чтобы смягчить переход на электротягу, автомобили с ДВС, которые традиционно доступнее в сравнении с EV, переведут на синтетическое топливо.

Это особенно актуально в свете того, что, как считают в Stellantis, их машины с двигателями внутреннего сгорания будут эксплуатироваться до 2050 года. Более экологичное топливо обсуждается с производителем Aramco, который запустит массовый выпуск к 2025 году.

Тем временем Stellantis усиливает позиции в сегменте электрокаров. Свежая новинка – кроссовер Peugeot 3008 третьего поколения.

Известно, что модель предложат в гибридных модификациях на базе мотора объемом 1,2 л, и впервые в линейке модели появится электромобиль – сразу в трех версиях. Он будет доступен в переднеприводном и полноприводном исполнениях.

Мощность силовых установок – в диапазоне от 218 до 388 л.с. Батарейный блок емкостью 98 кВтч обеспечит запас хода на уровне 700 км.

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