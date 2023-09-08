SsangYong показал дешевый и очень практичный кроссовер. Фото

Кроссовер SsangYong Torres 2024 модельного года получил дешевую и очень практичную модификацию. Новый автомобиль с огромным багажником показали на официальных фото.

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Об этом сообщили на сайте KG Mobility. Новый SsangYong Torres Van – это коммерческий вариант стандартного кроссовера. В салоне такого автомобиля появились перегородки с решетками, а объем багажника увеличился до 1843 л. Цена – от 19 700 долларов.

Новый SsangYong Torres Van оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. В случае установки заводского ГБО отдача составляет 165 л.с.

Напомним, с 2024 года SsangYong сменит название на KGM. Прошлым летом корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

Благодаря финансированию появился новый кроссовер SsangYong Torres. Глава компании отметил, что автопроизводитель в дальнейшем будет делать ставку на электромобили.

Первоначально рассматривали название KG Mobility, которое уже фигурировало в СМИ. Но его в итоге сочли слишком длинным. И это даже без названия отдельных моделей. Поэтому решили сократить до трех букв. Привычную эмблему обещают сохранить.

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