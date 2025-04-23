Самый доступный седан Lexus на базе Camry полностью рассекречен. Фото

Известная модель Lexus ES на базе компонентов Toyota Camry является самым доступным седаном премиального японского бренда. Автомобиль наконец-то рассекретили официально в новом поколении.

Видео дня

Подробности стали известны Motor1. Заранее было известно, что новый Lexus ES 8 поколения готовят к рыночному дебюту. Официальная премьера автомобиля состоялась в рамках Автошоу в Шанхае 23 апреля.

Производитель показал седан Lexus ES 2026 модельного года на фото. Очевидно, что дизайн автомобиля стал современнее. Однако на смену элегантности пришла спортивная резкость со множеством деталей и сложным декором.

Силуэт модели Lexus теперь намного динамичнее. Также машина стала крупнее с длиной кузова 5140 мм при колесной базе в 2950 мм. Интересные изменения произошли и в моторной гамме.

Подготовили четыре варианта. Два гибрида Lexus ES300h (194 л.с.) и ES350h (244 л.с.), а также два электрокара Lexus ES350e (221 л.с.) и ES500e (338 л.с.) с запасом хода до 500 км. Продажи стартуют во второй половине 2026 года.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый экономичный внедорожник Nissan.