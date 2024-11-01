Осторожный оптимизм: авторынок Украины продемонстрировал новый показатель

На рынке новых автомобилей в Украине с осторожным оптимизмом отмечается небольшой рост продаж. По итогам октября зафиксирован новый показатель в статистике, цифра особенно интересная на фоне падения в сентябре.

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На рынке, как всегда, доминируют недорогие машины. А лидером опять стала известная дешевая модель. В октябре 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок новых машин составил 5,8 тысяч экземпляров.

Рынок вырос на 2% в сравнении с предыдущим месяцем. Отмечается рост на уровне 1% относительно октября 2023 года.

Самые популярные автомобили в Украине:

Renault (775 шт.); Toyota (679 шт.); Skoda (402 шт.); BMW (397 шт.); Volkswagen (363 шт.).

В лидерах – известные производители доступных моделей. В рейтинге доминируют недорогие машины. Они, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей. Но из пятерки в рейтинге выделяется BMW. Это единственная компания среди лидеров, которая предлагает довольно дорогие премиальные автомобили.

Лидер рынка – бюджетный кроссовер Renault Duster. Французский автопроизводитель продал таких 749 экземпляров среди общего количества 775 шт. своих авто в октябре.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новую недорогую модель Kia, которая отправится в продажу.