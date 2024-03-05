Огромный внедорожник Haval вышел на рынок по цене Renault Duster. Фото

Новый внедорожник Haval H5 2 поколения представили официально для 2024 года в обновленном виде. Модель немного подорожала, хотя осталась сравнима в цене с Renault Duster. Даже несмотря на длину кузова более пяти метров.

Модель получилась дешевая. В 2023 году цена Haval H5 составила 16 000 долларов в базовом исполнении, когда внедорожник вышел на рынок. Теперь машину будут продавать дороже. Детали сообщает ITHome.

В предыдущем поколении автомобиль являлся лицензионной копией Isuzu, однако новый – почти клон Hyundai Palisade. Объект вдохновения дизайнеров очевиден. Со сменой поколений внедорожник увеличился в размерах. Длина Haval H5 равна 5190 мм (при колесной базе в 3140 мм), ширина – 1905 мм, а высота составляет 1833 мм.

На этот раз в качестве основы использовали собственный пикап Great Wall King Kong Cannon. Объем багажника – до 2116 л в случае сложенных кресел второго ряда. Салон только пятиместный.

Двигатели Haval H5 2024 года:

бензиновый турбо 2 л (218 л.с.);

дизель (163 л.с.).

В оснащении предлагаются кондиционер или двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроник, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, панорамная крыша, подогрев сидений, система автоматического торможения, ассистент удержания в полосе.

После модернизации китайский внедорожник лишился менее мощного варианта бензинового мотора в составе заднеприводной трансмиссии. Теперь все машины (в бензиновом исполнении) выдают 218 сил и оснащены полным приводом. Цена Haval H5 2024 года – от 20 700 долларов.

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