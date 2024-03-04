Первый недорогой электрокар Xiaomi показали на производстве – скоро в продаже

Новый электрокар Xiaomi SU7, который ранее был известен как Xiaomi MS11 Modena, приближается к рыночному дебюту. На новых фото в сети недорогой современный автомобиль показали на производственной площадке.

Фото публикует Gizmochina. Это первый электромобиль китайского производителя. Доступный автомобиль уже готов к серийному производству, а на свежих изображениях показали модель в новых цветах кузова.

Ранее электрокар Xiaomi SU7 отправили в предварительное производство по 50 экземпляров в неделю для тестовых партий. Стандартная процедура перед полноценным запуском конвейера и доводки производственных образцов.

Планируются начать полноценную сборку на мощностях концерна BAIC с выходом на тираж 150 000 машин ежегодно. Цена Xiaomi SU7 в базовой версии – около 30 000 долларов.

Самый дешевый вариант автомобиля получит батарею BYD с запасом хода около 600 км. Топовый вариант с блоком емкостью 101 кВтч обеспечит дальность хода 800 км.

Ранее Xiaomi принимала участие в разработке электрокаров. Но это всегда было в рамках коллаборации с разными автомобилестроительными брендами и стартапами. Теперь же на рынок готовят выход модели под собственным именем.

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