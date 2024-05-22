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Огромный недорогой внедорожник Kia снимут с производства из-за низкого спроса

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,9 т.
Kia Mohave

Огромный рамный внедорожник Kia Mohave производят уже 16 лет. За это время модель, которую можно назвать недорогой по меркам сегмента, претерпела несколько модернизаций. Теперь ее снимут с производства – спрос сильно снизился.

Детали стали известны Motor1. Автомобиль, который также известен как Kia Borrego, сегодня продается на домашнем корейском рынке. Там в апреле 2024 года реализовали менее 300 экземпляров.

Производитель решил, что это подходящий момент для прощания с долгожителем. Производство остановят в июле. В последний раз Kia Mohave претерпевал обновление в 2019 году.

Kia Mohave

Конвейер модернизируют для производства другой модели на рамной платформе – Kia Tasman. Возможно, новинка окажется даже дешевле 37 000 долларов, которые просят за Mohave сегодня.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается до конца 2024 года. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

OBOZ.UA ранее показывал новые модели Kia, которые скоро отправятся в продажу по низким ценам.