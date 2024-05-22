Огромный недорогой внедорожник Kia снимут с производства из-за низкого спроса

Огромный рамный внедорожник Kia Mohave производят уже 16 лет. За это время модель, которую можно назвать недорогой по меркам сегмента, претерпела несколько модернизаций. Теперь ее снимут с производства – спрос сильно снизился.

Детали стали известны Motor1. Автомобиль, который также известен как Kia Borrego, сегодня продается на домашнем корейском рынке. Там в апреле 2024 года реализовали менее 300 экземпляров.

Производитель решил, что это подходящий момент для прощания с долгожителем. Производство остановят в июле. В последний раз Kia Mohave претерпевал обновление в 2019 году.

Конвейер модернизируют для производства другой модели на рамной платформе – Kia Tasman. Возможно, новинка окажется даже дешевле 37 000 долларов, которые просят за Mohave сегодня.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается до конца 2024 года. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

OBOZ.UA ранее показывал новые модели Kia, которые скоро отправятся в продажу по низким ценам.