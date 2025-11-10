Огромный недорогой кроссовер Kia полностью рассекречен

Новый кроссовер Kia Telluride 2027 модельного года – огромный недорогой автомобиль для большой семьи. Долгожданную машину полностью рассекретили официально.

Производитель создал новинку как преемника успешной модели. Подробности сообщает Motor1. Дебют Kia Telluride 2 поколения анонсировали заранее. Теперь автомобиль раскрыли полностью, секретов у большого SUV из Кореи уже не осталось.

Модель Telluride выполнили в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Определенные черты достались от младших кроссоверов Kia Sorento и Sportage, однако новинка смотрится намного брутальнее. Автомобиль получил геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Модификации Kia Telluride SXP и XRT – особые стилистические пакеты оформления, которые отличаются цветовыми схемами и декором.

На рынок новый SUV отправится с силовыми установками мощностью до 300 л.с. В линейке предложат гибрид и бензиновые двигатели объемом 2,5 и 3,5 л. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – около 36 000 долларов за базовый вариант.

