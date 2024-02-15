Один из самых опасных соперников Tesla готовит новую недорогую модель

Новый электрический кроссовер Rivian R2 – следующая модель американского стартапа, который является одним из самых опасных соперников Tesla. Скоро состоится официальная премьера недорогой машины.

Это первенец автопроизводителя в относительно компактном сегменте. Электромобиль Rivian R2 займет место базовой модели в линейке. Детали сообщает Carscoops.

Электрический кроссовер Rivian R2 готовят к премьере, которая состоится совсем скоро – 7 марта 2024 года. Ожидается, что цена автомобиля будет колебаться около 40 000 долларов. Задел на соперничество с Tesla Model Y очевиден.

Новый Rivian R2 получится относительно компактным кроссовером. Модель должна сохранить знакомый дизайн других моделей компании, но станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Для производства автомобиля компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов. Серийное производство модели планируют наладить в 2026 году. А все детали узнаем совсем скоро после премьеры.

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