Обслуживать вдвое дороже: какие авто влетят владельцу 'в копеечку'

В погоне за статусом и маркам класса люкс можно наткнуться на модели, которые в конечном расчете обойдутся гораздо дороже. Некоторые транспортные средства каждый год обходятся водителям вдвое дороже, чем можно было ожидать. Неудивительно, что самые дорогие в техническом обслуживании и ремонте автомобили – это премиум-марки, которые используют дорогостоящие материалы и запчасти высокого класса, ремонт и замена которых влетит в копеечку.

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Платформа для покупки и исследования транспортных средств CarEdge проанализировала и классифицировала крупнейших автопроизводителей по долгосрочной стоимости владения и вероятности капитального ремонта. Эксперты обнародовали рейтинг самых дорогих в обслуживании авто.

Porsche

Американские аналитики подсчитали, что средняя модель Porsche требует 22 075 долларов на техническое обслуживание и ремонт в течение первых 10 лет в пути – это 2 207,50 долларов в год, что делает этот бренд самым дорогим на рынке.

Конечно, это всего лишь средний показатель за год. Как и у всех транспортных средств, стоимость обслуживания и ремонта Porsche растет с каждым годом.

В первый год можно рассчитывать на средние расходы в размере 734 долларов. К пятому году сумма удваивается до 1683 долларов. К седьмому году средний Porsche выйдет в 3000 долларов обслуживания, а к 10-му году эксплуатации Porsche стоит своему владельцу 4745 долларов годовых расходов.

BMW

В США BMW имеет среднегодовую стоимость технического обслуживания и ремонта 1931,20 долларов.

В отличие от Porsche, не занимающейся роскошью начального уровня, у BMW есть модели стоимостью от 30 000 до более чем 100 000 долларов.

В среднем придется тратить 610 долларов в первый год, но на четвертый год эта сумма удваивается. К седьмому году средняя стоимость обслуживания составит 2643 доллара, а на 10-й растет до 3686 долларов.

Land Rover

Ремонт и техническое обслуживание бренда Land Rover, выпускающего не только известную линейку Range Rover, но и модели Defender и Discovery, стоит в среднем 18569 долларов в течение 10 лет, в среднем 1856,90 долларов в год.

Land Rover не имеет таких доступных моделей, как BMW, но самые дешевые варианты начинаются от 40 000 долларов США, что доступнее Porsche.

В первый год стоимость технического обслуживания и ремонта составит 656 долларов. Однако к пятому году эти расходы возрастут в среднем до 1429 долларов. К восьмому году они снова почти удваиваются до 2790 долларов. На 10-й год среднестатистический владелец Land Rover тратит 3451 доллар, чтобы поддерживать свой роскошный внедорожник в рабочем состоянии.

Jaguar

В США стоимость 10-летнего обслуживания и ремонта Jaguar составляет 17636 долларов, или 1763,60 долларов в год. Это на 5592 доллара больше, чем среднестатистический роскошный автомобиль обходится его владельцу за десятилетие владения.

Однако эксперты отмечают, что существует лишь 40,54% вероятности того, что Jaguar потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет службы. Это надежная и качественная марка. Jaguar также предлагает роскошь начального уровня – это несколько стартовых рекомендованных розничных цен на уровне 50 000 долларов.

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