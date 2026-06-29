Обновленная Hyundai Elantra поразила внешним видом: когда поступит в продажу

Южнокорейский автоконцерн Hyundai представил новое поколение седана Elantra, получившего существенно обновленный дизайн. И, по мнению экспертов, это самое радикальное воплощение нового дизайнерского направления бренда под названием Art of Steel.

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Как пишет издание Autocar, модель, которая будет продаваться на родине под названием Avante, отличается большим количеством резких линий и агрессивных углов в кузове. При этом автомобиль стал немного больше, чем его конкурент Škoda Octavia. Его колесную базу увеличили на 30 мм по сравнению с предыдущим поколением Elantra. Также седан стал на 30 мм шире, и в Hyundai подчеркивают, что главным приоритетом было увеличение пространства в салоне.

Интерьер, по словам компании, создавали как "уютный и комфортный". Дизайн приборной панели и дверных панелей словно обволакивает сиденья, а светодиодная подсветка имеет возможность настройки.

Как и в недавно представленном хэтчбеке Ioniq 3, дисплей водителя расположен высоко на приборной панели. Это сделано для того, чтобы ключевая информация всегда находилась в поле зрения, без необходимости отвлекаться от дороги для проверки скорости или запаса хода.

В центре размещен большой сенсорный экран мультимедийной системы – диагональю 12,9 или 14,6 дюйма. Он работает на новой операционной системе Hyundai Pleos, которая позволяет устанавливать навигационные и музыкальные приложения прямо в систему, без использования зеркалирования со смартфона. Под основным экраном оставили блок физических переключателей и регуляторов климат-контроля.

В Южной Корее модель будет предлагаться с двумя силовыми установками: 2,0-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 л.с. и 1,6-литровой гибридной системой мощностью 155 л.с.

Гибрид также получил новую систему прогнозного рекуперативного торможения, которая анализирует дорогу впереди и автоматически регулирует интенсивность рекуперации, чтобы поддерживать оптимальный уровень заряда батареи.

Кроме того, появился режим stay mode, позволяющий питать климат-контроль и мультимедиа от небольшой тяговой батареи во время стоянки – по аналогии с электромобилями с более емкими аккумуляторами

Поставки новой Elantra в Южной Корее начнутся в ближайшие недели, однако Hyundai пока не подтвердила, появится ли модель на рынках континентальной Европы или в Великобритании. Предыдущее поколение там официально не продавалось, хотя проходило испытания в регионе.

В то же время Autocar сообщает, что на данный момент такую возможность для новой версии не исключают, что может свидетельствовать об изменении позиции компании. Также пока неизвестно, вернется ли высокопроизводительная версия Elantra N и сможет ли она тоже выйти на европейский рынок.

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