Нужно успеть: специалисты назвали 5 лучших недорогих автомобилей

При покупке нового автомобиля покупатели всегда учитывают несколько факторов. Но цена является одним из основных. Специалисты советуют поторопиться, чтобы успеть купить 5 лучших недорогих автомобилей.

В сочетании с дешевизной конкретных моделей можно получить лучшее предложение с точки зрения нескольких качеств. Эксперты GOBankingRates назвали несколько таких машин. Но купить советуют до конца 2025 года, ведь цены будут только расти.

Кроме того, эти машины эксперты идеально позиционируют для пенсионеров. Это надежные автомобили, которые отличаются экономичностью, практичностью и хорошим оснащением.

Лучшие недорогие автомобили 2025 года:

Toyota Corolla Hybrid – от $23 635;

Mazda CX-50 – от $30 300;

Hyundai Elantra – от $21 875;

Kia K4 – от $23 145;

Toyota Camry – от $28 400.

