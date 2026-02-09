Новый внедорожник Mitsubishi уже близко: каким он будет

Премьера долгожданного внедорожника Mitsubishi Pajero (также известен как Mitsubishi Montero) уже близко. Автомобиль, который окажется менее дорогим, чем ожидалось, скоро будет готов присоединиться к самому популярному сегменту.

Про новый Mitsubishi Pajero уже кое-что известно. По информации Carscoops, в компании уже подтвердили дебют в 2026 году настоящего внедорожника. Подразумевается классическая конструкция, хотя точно пока ничего не рассказывают.

Долгожданный автомобиль показали в сети на фото. Однако дизайн SUV Mitsubishi Pajero не раскрыт полностью – внешность грядущей машины скрывают под маскировкой.

Пока невозможно разглядеть детали дизайна, но мы видим геометричный силуэт в стиле классических внедорожников. А светотехника смотрится очень эффектно. Модель Mitsubishi Pajero со временем заменит Pajero Sport.

Сперва медиа сообщали, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada и Infiniti QX80. Но для нового Mitsubishi модернизируют платформу пикапа L200 (от него же внедорожник получит дизель), а гибридная силовая установка достанется от Mitsubishi Outlander PHEV.

