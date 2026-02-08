Лучшие недорогие пикапы: эксперты назвали топ-6 машин

Эксперты определились с лучшими новыми пикапами в 2026 году. Это недорогие и очень практичные модели. В рейтинг попали топ-6 машин, которые никого не разочаруют своей надежностью.

Видео дня

Результатами исследования поделились специалисты iSeeCars. Аналитики назвали новые автомобили среди пикапов, которые надежно прослужат каждому владельцу. Рейтинг фаворитов возглавила модель Toyota Tacoma.

В список попали очень практичные машины. Это говорит об универсальности, хотя автомобили в большей степени являются утилитарными. Вдобавок эти надежные пикапы являются лидерами в сегменте с точки зрения доступности содержания.

Самые надежные пикапы среди новых в 2026 году:

Toyota Tacoma; Ford Ranger; Nissan Frontier; Honda Ridgeline; Chevrolet Colorado; GMC Canyon.

Производители пикапов позиционируют свои автомобили как очень надежные. Ведь такие машины покупают надолго. Поэтому доступность содержания имеет особую актуальность.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Subaru подготовила к выходу на рынок новый практичный кроссовер.