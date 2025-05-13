Новый увеличенный Renault Duster впервые показали на фото до премьеры
Новый Renault Boreal 2026 модельного года показали впервые на живых фото до премьеры. Этот бюджетный кроссовер является измененным вариантом нового Dacia Bigster, который представляет собой более практичное исполнение Duster 3 поколения.
Точные подробности про новый Renault Boreal пока не раскрывают. Но по информации Carscoops, это как раз переименованный Bigster. Значит, у нас уже есть приблизительное представление как о технических аспектах, так и о дизайне.
Визуально модель Renault будет отличаться как минимум логотипами. Возможно, изменят бамперы и дизайн колесных дисков. Но техническая часть сохранится.
Кроссовер Bigster с длиной 4,57 м на 30 см длиннее Renault Duster. Все для того, чтобы предложить практичный просторный интерьер.
Двигатели Dacia Bigster 2025 года:
- бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);
- бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);
- бензиновый турбо 1,8 л (гибрид, 155 л.с.).
Эти силовые установки и являются ориентиром для новой модели Renault. Цена Dacia Bigster 2025 модельного года – от 24 000 евро за базовый вариант. Кроссовер Boreal может оказаться немного дороже.
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