Новый Suzuki Jimny вызвал ажиотажный спрос своей низкой ценой. Фото

Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny закрепил славу настоящего бестселлера в новой версии. Практичная модификация Nomade с низкой ценой вызвала ажиотажный спрос на рынке.

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Подробности стали известны Carscoops. Новый Suzuki Jimny Nomade 2025 модельного года поступил в продажу несколько дней назад. А компания уже остановила прием заказов из-за слишком высокого спроса.

Фактически, новый Suzuki Jimny Nomade во многом соответствует пятидверной модификации, которая уже представлена в некоторых странах на протяжении нескольких лет. Но только теперь автомобиль появился на японском рынке. Количество заказов достигло 50 000 тысяч – очередь растянулась примерно на 3,5 года.

Это практичный пятидверный вариант модели, который предлагает достаточное пространство на втором ряду кресел и увеличенный багажник (минимум 211 л). Двигатель объемом 1,5 л выдает 102 л.с. Привод – полный. Цена Suzuki Jimny Nomade 2025 – от 17 000 долларов.

Ранее стало известно, что бюджетник Suzuki Jimny получит необычный вариант для любителей активного отдыха. Ожидается, что машина получит раскладную палатку на крыше.

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