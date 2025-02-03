Еще один кроссовер Mazda размером с Toyota RAV4 готовят к премьере: что известно

Новый недорогой кроссовер Mazda готовят к премьере в электрическом сегменте. Автомобиль размером с Toyota RAV4 получит яркий дизайн и современное оснащение. Компания ранее показала предвестника этой модели.

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Детали сообщает L'Argus. Стало известно, что электрический кроссовер рассекретят до конца 2025 года. Автомобиль станет полностью электрической альтернативой Mazda CX-5.

Ожидается, что внешность выполнят в стиле концепта Mazda Arata 2024 года. Техническую часть позаимствуют у нового электрокара Mazda 6e, который разработали в Китае. Новинку, которую могут назвать Mazda EZ-60, будут продавать также и на глобальном рынке, но в КНР машина окажется дешевле.

Автопроизводитель уже анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Ранее несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям.

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