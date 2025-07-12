Новый Suzuki Jimny уже готов: каким будет бюджетный внедорожник

У знаменитого бюджетного внедорожника Suzuki Jimny имидж крепкого и стильного автомобиля. Компактный SUV отлично себя показывает за пределами ровных дорог, но постепенно устаревает. Производитель подготовил новую машину.

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Подробности стали известны Carscoops. Новый Suzuki Jimny 2025 года является модернизированным вариантом актуальной модели. Фактически, это обновление в середине жизненного цикла.

Ожидается, что премьера состоится уже летом 2025 года. Однако в дизайне крупных изменений произойти не должно. Производитель сосредоточился на технологической составляющей, подготовил новую версию системы безопасности Suzuki Safety Support и расширенный пакет ADAS.

Тем временем автомобиль постепенно готовится к смене поколения. Но об этом конкретной информации пока мало.

Новый Suzuki Jimny вернется на рынок через несколько лет как другой автомобиль. Ранее сообщалось, что недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Ожидается, что в продажу машина отправится к 2030 году. Но производитель не подтверждал эти планы официально.

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