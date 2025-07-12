Duster на максималках: новый кроссовер Renault показали в подробностях

Новый кроссовер Renault Boreal представляет собой максимальную вариацию бюджетника Renault Duster во всех отношениях: новинка крупнее, практичнее и просто круче. Автомобиль показали в подробностях на официальных фото.

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OBOZ.UA напоминает, что большой бюджетный кроссовер построен на модифицированной платформе Renault Duster и является перелицованной моделью Dacia Bigster. При этом в отличие от оригинала кроссовер Boreal получил уникальный дизайн.

Визуально модель Renault Boreal 2026 выполнили в новом корпоративном стиле, который собран из крупных геометрических элементов. В оснащении Renault Boreal есть электропривод передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль и премиальная аудиосистема Harman/Kardon.

Двигатель пока заявлен один – бензиновый турбо 1,3 л (154 л.с.), но силовые установки могут отличаться в зависимости от рынка. Отмечается, что Boreal разработали в том числе для Восточной Европы. Это касается и Украины, ведь модели Dacia у нас не продаются.

Цена Dacia Bigster 2025 года – от 24 000 евро за базовый вариант. Кроссовер Boreal может оказаться немного дороже, но это примерный ориентир.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый кроссовер Mazda.