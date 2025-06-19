Новый Suzuki Jimny 2025 показали официально: что предлагает недорогой внедорожник

Знаменитый недорогой внедорожник Suzuki Jimny готовится к смене поколения. Об этом конкретной информации пока мало, но тем временем производитель официально показал новую машину для 2025 года.

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Перед закрытием продаж на европейском рынке недорогую модель Suzuki сделали круче в прощальной версии. Вдобавок особая модификация компактного внедорожника из Японии отмечает 55-летие Suzuki Jimny LJ10 (первое поколение модели). Подробности стали известны Motor1.

Автомобиль назвали Suzuki Jimny 55th Anniversary. В сравнении со стандартной машиной особая модификация предлагает наклейки на кузове, классическую переднюю решетку, брелок и некоторые аксессуары в оснащении наподобие резиновых ковриков.

Цена Suzuki Jimny 55th Anniversary с двигателем мощностью 102 л.с. и полным приводом – 28 955 евро. Фактически, это коллекционный автомобиль будущего. Машину подготовили ограниченным тиражом в 55 экземпляров. Пока продавать решили во Франции.

Новый Suzuki Jimny вернется на рынок через несколько лет как другой автомобиль. Ранее сообщалось, что недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Ожидается, что на рынок машина выйдет к 2030 году.

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