Новый соперник Рено Дастер от Volkswagen приятно удивил ценой. Фото

Новый кроссовер Volkswagen Tharu XR – недорогой представитель сегмента компактных SUV. Автомобиль по размерам близок к своему сопернику – Рено Дастер – однако оказался даже дешевле и таким образом приятно удивил ценой.

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Детали раскрыли на сайте Autohome. Дизайнеры компании доработали внешность автомобиля. Но добавили мелкие изменения в передней и задней частях. В основном сосредоточились на декоративном оформлении. При этом авторы отталкивались от VW T-Cross, на основе которого и построена новинка.

Длина кроссовера VW Tharu XR 2024 года равна 4351 мм при колесной базе 2651 мм, ширина составляет 1762 мм, а высота – 1605 мм.

Покупатели могут выбрать модель с моторами объемом 1,5 л мощностью 110 и 150 сил. Производитель предлагает 5-ступенчатую МКПП и 7-ступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями.

Купить Volkswagen Tharu XR 2024 предложат по цене от 16 000 долларов. Другие детали о машине сообщат позже после полноценной премьеры.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый бюджетный кроссовер Fiat.