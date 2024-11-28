УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Новый седан Volkswagen с низкой ценой отправился в продажу. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,7 т.
Volkswagen Jetta GLI

Новый седан Volkswagen Jetta 2024 года получил более современный дизайн. Модель при этом сохранила низкую цену, чтобы привлечь максимальное количество покупателей, которым не нужен кроссовер. Автомобиль уже отправился в продажу.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, VW Jetta претерпел обновление в середине жизненного цикла модели, актуальное седьмое поколение которой дебютировало в 2018 году. Пришло время освежить этот популярный седан.

В ходе рестайлинга машина получила новые бамперы, передние фары и задние фонари. Изменилась палитра цветов окраски кузова, добавили варианты дизайна колесных дисков.

Volkswagen

Volkswagen Jetta 7 также получил обновленный интерьер с более современной мультимедийной системой. Ее отображает увеличенный до 8 дюймов сенсорный монитор.

Список оснащения VW Jetta 2024 включает климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в занимаемой полосе и контроль слепых зон. Цена VW Jetta – от 23 000 долларов.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, BMW готовится отправить в продажу свой самый дешевый седан.