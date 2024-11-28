Новый седан Volkswagen с низкой ценой отправился в продажу. Фото

Новый седан Volkswagen Jetta 2024 года получил более современный дизайн. Модель при этом сохранила низкую цену, чтобы привлечь максимальное количество покупателей, которым не нужен кроссовер. Автомобиль уже отправился в продажу.

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Как напоминает OBOZ.UA, VW Jetta претерпел обновление в середине жизненного цикла модели, актуальное седьмое поколение которой дебютировало в 2018 году. Пришло время освежить этот популярный седан.

В ходе рестайлинга машина получила новые бамперы, передние фары и задние фонари. Изменилась палитра цветов окраски кузова, добавили варианты дизайна колесных дисков.

Volkswagen Jetta 7 также получил обновленный интерьер с более современной мультимедийной системой. Ее отображает увеличенный до 8 дюймов сенсорный монитор.

Список оснащения VW Jetta 2024 включает климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в занимаемой полосе и контроль слепых зон. Цена VW Jetta – от 23 000 долларов.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, BMW готовится отправить в продажу свой самый дешевый седан.