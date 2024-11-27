Самый дешевый седан BMW подробно показали в сети

Ранее модель BMW 1 series 2025 модельного года была представлена как модернизированный автомобиль. Теперь самый практичный вариант машины с большим багажником – седан BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года – подробно показали в сети. Это самый дешевый седан бренда.

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Автомобиль показали на канале Autogefühl. Новая BMW 2 Gran Coupe 2025 модельного года получила более аккуратный стиль, похожий на новую BMW 3 series (и родственную 1 серию), которую тоже недавно показали после рестайлинга.

Спереди изменилась форма фар и оформление фальшрадиаторной решетки, заменили бампер. Задний бампер также новый, вдобавок дизайнеры переработали форму и графику фонарей. Объем багажника превышает 430 л.

Многое изменилось в салоне BMW 2 Series Gran Coupe. Изменили дизайн и отделочные материалы, установили модернизированную мультимедийную систему и два крупных монитора на передней панели.

Двигатели BMW 2 Series Gran Coupe 2025 модельного года:

бензиновый 1,5 л (120 л.с.);

бензиновый 1,5 л (170 л.с.);

бензиновый 2 л (218 л.с.);

бензиновый 2 л (245 л.с.);

бензиновый 2 л (300 л.с.);

дизельный 2 л (150 л.с.);

дизельный 2 л (163 л.с.).

Цена BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года – от 39 000 долларов.

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