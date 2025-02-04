Новый Renault Duster 2025 года удивил своей ценой и дизайном. Фото
Новый бюджетный кроссовер Renault Duster 3 поколения отправился на украинский рынок, а ранее появился в Европе как модель Dacia. Но производитель подготовил еще одну машину, которая сумела удивить своей ценой и дизайном.
Детали стали известны Carscoops. Оказалось, что Renault Duster 2 поколения остался в продаже. То есть внешность машины уже не соответствует новому корпоративному стилю. Дизайн лишь слегка освежили – добавили декор и новые колесные диски.
Купить Renault Duster 2 можно с бензиновыми двигателями мощностью 118 и 161 л.с. Эту машину продолжат продавать в Бразилии. Цена Renault Duster 2025 модельного года в таком виде – от 22 900 долларов. Интересно, что это даже немного дороже нового Duster.
Двигатели Renault Duster 2025 года в Украине:
- бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);
- бензиновый турбо 1,3 л (150 л.с.);
- турбодизель 1,5 л (115 л.с.).
Цена Renault Duster в Украине – от 829 900 грн. Это соответствует 19 000 евро, которые просят за Dacia Duster 3 поколения на европейском рынке.
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