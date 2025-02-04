Каким будет новый бюджетный кроссовер Fiat по цене Duster. Фото

Новый бюджетный кроссовер Fiat Grande Panda 2025 модельного года уже отправился в продажу. Недорогая модель скоро получит еще один вариант, который по цене тоже будет сравним с Renault Duster.

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Долгожданный автомобиль показали на предварительном изображении, которое подготовили в Motor1 в попытке угадать внешность модели Fiat Panda Fastback. Это предварительное название, производитель пока не раскрыл настоящее имя автомобиля.

Новый Fiat Grande Panda разработали на платформе и агрегатах Peugeot, Opel и Citroen. Это позволило ускорить разработку и снизить цену машины. А новый Fiat Panda Fastback – более стильная модификация.

Бюджетник Fiat Panda Fastback 2026 модельного года сохранит техническую часть оригинала, но получит более стильную внешность и динамичный силуэт. Передняя часть может остаться от Grande Panda, но сзади изменятся фонари и форма багажной дверцы.

Ожидается гибридный вариант на базе 100-сильного бензинового мотора и электрокар мощностью 113 сил. Ориентировочная цена Fiat Panda Fastback – около 20 000 евро.

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