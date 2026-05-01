Nissan подготовил несколько недорогих новинок: что о них известно

Компания Nissan решила стать намного активнее в популярных сегментах недорогих автомобилей. Производитель подготовил новую стратегию, в рамках которой появятся потенциальные бестселлеры. О некоторых моделях кое-что уже известно.

Как стало известно Carscoops, Nissan скорректировал свои планы тотальной электрификации модельной линейки. От новых EV не отказались полностью, но планируют уделить больше внимания ДВС и гибридам.

Это в полненой мере отражает работу над долгожданным внедорожником. Новый Nissan Xterra 2028 модельного года будет стоить немногим более 30 000 долларов в базовом исполнении. Ожидается рамная конструкция и бензиновый V6. Гибридная модификация тоже появится.

Производитель подготовил возрождение имени Nissan Xterra, ведь спрос на крепкие внедорожники в классическом стиле вновь очень высокий. Автомобиль будет соперничать с Ford Bronco и Toyota 4Runner.

Интересно, что в целом компания готовит по меньшей мере пять моделей (включая пикапы, внедорожники и другие SUV), которые построят с использованием компонентов Xterra. Таким образом в линейке появится больше практичных машин, которые действительно интересны покупателям.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новую практичную модель Lexus.