Новый практичный бюджетник Kia показали в подробностях

Новая бюджетная модель Kia K4 2025 года предлагается покупателям с практичными кузовами седан и хэтчбек. Машина уже полностью рассекречена официально. Ее показали в подробностях после премьеры.

Видео дня

Новую Kia K4 готовят к выходу на рынок. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. А хэтчбек заменил Kia Ceed. Детально машину показывает Autogefühl. В дизайне мы видим несколько очень интересных элементов яркой внешности.

Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши.

Бюджетник Kia K4 2025 года на рынке встретит много соперников: Skoda Octavia, VW Golf, Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, Peugeot 308.

В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 от $21 990 за базовый вариант занял выгодное положение в сегменте.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый практичный бюджетник на базе Duster.