Лучший недорогой кроссовер Kia показали в подробностях

Новый недорогой кроссовер Kia EV3 2024 года признали лучшим автомобилем в своем сегменте. Машину уже рассекретили полностью и показали в подробностях в сети.

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Ранее новая Kia EV3 оказалась лучшим кроссовером 2024 года по версии специалистов из Top Gear. Фактически автомобиль является бюджетной моделью в электрическом сегменте. В Motor1 показали машину в деталях изнутри.

У электрокара Kia EV3 очень современный и аккуратный интерьер, в котором создана атмосфера комфорта и качества. На вершине передней панели установлен 30-дюймовый монитор, который объединяет три функциональных экрана.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Со временем в линейке появится более мощная модификация. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1, Peugeot E-2008.

Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. Но в дальнейшем линейку расширят более дорогими вариантами.

OBOZ.UA ранее показывал новый бюджетный кроссовер Kia.