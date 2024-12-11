Tesla Model Q – самая дешевая модель компании: что известно о машине

Новая Tesla Model Q может оказаться моделью на роль самой дешевой машины американской компании. Об этом автомобиле появилась свежая информация – в том числе цена.

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Детали сообщает Motor1. Стало известно, что электрокар Tesla Model Q планируют отправить в производство уже в 2025 году. Предполагаемая цена – 30 000 долларов. Но это с учетом субсидий, без которых стоимость поднимется минимум до 37 000 долларов.

Но нет информации о том, что же это за автомобиль. Один из вариантов – Tesla Cybercab, который недавно рассекретили. Но эту модель ранее обещали к 2026 году. И даже это нереалистично – учитывая неэффективность компании, срок будет отложен минимум на четыре года.

Вдобавок это беспилотное такси. На данный момент ничего неизвестно о перспективах продаж частным покупателям, если серийный Tesla Cybercab вообще появится на свет хоть в каком-то будущем.

Поэтому более реалистичным вариантом является внедрение удешевленного варианта Tesla Model 3 или кроссовера Tesla Model Y. На фоне неспособности компании реализовывать производство принципиально новых моделей, создание дополнительных модификаций устаревших электрокаров кажется более реалистичным сценарием.

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