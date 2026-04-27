Новый Nissan Juke 2027 года показали вживую: это другой автомобиль

Новый кроссовер Nissan Juke 2027 модельного года рассекретили как долгожданного преемника знаменитого недорогой автомобиля популярного сегмента. Но теперь это совсем другая машина. Ее показали вживую после премьеры.

Про новый Nissan Juke 3 поколения рассказали на канале Electrifying. У знаменитого автомобиля теперь более дерзкий стиль и полностью электрическая силовая установка. Кроссовер Nissan Juke EV вдохновлен эффектным концептом Hyper Punk 2023 года. Удивительно, что серийная машина получила почти настолько же эпатажный дизайн.

Новый Nissan Juke 3 поколения отправится в продажу в Европе весной 2027 года. Платформу новинка разделила с Nissan Leaf 3, который в третьем поколении превратился в кроссовер.

Ожидается переднеприводная силовая установка мощностью около 200 сил с запасом хода 400-600 км. Актуальный кроссовер Juke 2 поколения после модернизации будут продавать параллельно с новым электрокаром.

