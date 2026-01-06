Новый недорогой Volkswagen показали изнутри. Фото

Новый Volkswagen Polo 2026 года станет недорогим электрокаром – его постепенно готовят к выходу на рынок. После первых официальных фото компактную машину показали изнутри с интересными деталями.

Модель VW ID.Polo, как и другие автомобили Volkswagen, получит больше кнопок в салоне. Безальтернативные сенсорные органы управления почти никому не понравились, поэтому производитель возврвщвет привычные элементы. Подробности стали известны Motor1.

Ранее сообщалось, что заказы на VW ID.Polo начнут принимать весной 2026 года. Сперва покупателям предложат топовый вариант мощностью 208 л.с.

Цена Volkswagen ID.Polo 2026 года в таком исполнении приблизится к 30 000 евро. Позже появится самый дешевый вариант за 25 000 евро. Силовые установки предложат 114 и 133 сил. Со временем на рынок выведут и более мощный электрокар Volkswagen ID.Polo GTI на 233 л.с. Максимальный запас хода – 450 км.

Новый VW ID.Polo 2026 модельного года получится небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

