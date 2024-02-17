Новый недорогой внедорожник Nissan показали в сети

Недорогой внедорожник Nissan Navara – крепкий и практичный пикап, который нравится покупателям своей надежностью и простотой. Однако современной эту модель нельзя назвать. В сети показали, как мог бы выглядеть новый автомобиль.

В последний раз Nissan Navara менял поколение в 2014 году – 10 лет назад! В 2020 году модель претерпела модернизацию. На канале Theottle в YouTube показали, каким может быть следующий внедорожник.

Интересно, что о новой модели Nissan Navara 4 поколения по-прежнему нет никаких официальных новостей. Даже шпионских фото тестовых прототипов не попадалось. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что производитель работает над новым пикапом.

Однако представить его дизайн все же можно. Автор рендеров использовал в качестве основы пикап Mitsubishi L200, который сменил поколение в 2023 году. Nissan и Mitsubishi тесно сотрудничают, поэтому такой технический обмен кажется логичным.

Но дизайн привели в соответствие с современными моделями Nissan. На рендерах внедорожник похож на новый кроссовер Pathfinder и фургон Interstar. Получилось интересно.

Ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Chevrolet на официальных фото.