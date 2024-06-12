Новый недорогой внедорожник Nissan показали на живых фото

Новый внедорожник Nissan Frontier 2025 модельного года станет крепким и практичным пикапом, который понравится покупателям своей надежностью, простотой и привлекательной ценой. В сети показали автомобиль на живых фото после модернизации.

В последний раз Nissan Frontier (когда-то эта модель была известна на разных рынках как Nissan Navara) менял поколение в 2022 году – совсем недавно. Теперь к выходу на рынок готовят обновленный вариант, который продержится в продаже до 2029 года. Детали стали известны Carscoops.

На шпионских фото показали тестовый прототип. Традиционно кузов оклеили пестрой пленкой, чтобы скрыть изменения в дизайне. Но очевидно, что форма принципиально не изменится – строгий прямой силуэт. А отдельные элементы будут напоминать другие внедорожники и кроссоверы Nissan.

Ожидается, что автомобиль получит измененные бамперы и несколько вариантов оформления фальшрадиаторной решетки. Будут новые колесные диски и пересмотренная палитра окраски кузова.

Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado – основные соперники Nissan Frontier на рынке США. Премьера обновленной модели ожидается в конце 2024 года.

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