Новый бюджетный кроссовер Renault круче Duster показали на фото

Renault готовит новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster. Недорогой автомобиль окажется крупнее Duster 3 поколения и сумеет разместить в салоне семь человек. Машину показали на фото.

Carscoops сообщает, что новый кроссовер Dacia Bigster впервые попался на фото. Это предсерийный прототип, который проходит дорожные испытания. Кроссовер отправится в продажу в 2025 или 2026 году.

Ранее появлялась информация, что модель будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

Кроссовер Bigster будет достигать в длину 4,6 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить семь посадочных мест. Также ожидается, что кузов сделают чуть шире для дополнительного простора в салоне.

Концептуальный автомобиль, который предвещал появление серийной модели, показали еще в 2021 году. Известно, что бюджетный кроссовер, который отправится в продажу, практически полностью повторит дизайн прототипа.

Двигатели Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Технические характеристики еще держат в секрете. Но, скорее всего, силовые установки достанутся от Duster. Возможно, в базовом исполнении откажутся от самого слабого 100-сильного варианта.

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