Новый недорогой внедорожник Mitsubishi показали в стильном виде. Фото

Недорогой внедорожник Mitsubishi L200 нового поколения уже представили официально. Японский пикап теперь показали в стильном виде с модификацией Black Edition.

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Детали стали известны Carscoops. Новый пикап Mitsubishi L200 Black Edition (на отдельных рынках модель известна как Mitsubishi Triton Black Edition) показали на фото. Как нетрудно догадаться из названия, главной темой стал черный цвет.

Несмотря на то, что модель совсем новая, в компании решили подогреть интерес к внедорожнику с помощью специальной версии. Такую машину отличают решетка, дверные ручки, корпусы зеркал и 18-дюймовые легкосплавные диски, которые выкрашены в черный цвет.

Интересно, что на выбор для окраски кузова доступен не только темный оттенок, но и белый цвет. Такой Black Edition. В работе над новой модификацией в компании сконцентрировались исключительно на дизайне.

Стандартный 181-сильный двигатель объемом 2,4 л оставили без изменений. Новый Mitsubishi L200 Black Edition предлагается исключительно с задним приводом, хотя полноприводная трансмиссия есть в других комплектациях.

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