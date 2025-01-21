Новый недорогой внедорожник Mitsubishi показали до премьеры. Фото

Долгожданный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2026 модельного года готовят к премьере. Формально это соперник Toyota LC 300, но Pajero чуть компактнее, проще оснащен и не такой дорогой.

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В сети впервые показали машину с новым дизайном. Об этом сообщает Carscoops. Новый Mitsubishi Pajero Sport поймали в ходе дорожных испытаний. По этой причине кузов покрыли маскировочной пленкой.

Однако секретов в дизайне не так много. Уже заметно, что внешность выполнят в стиле пикапа Mitsubishi L200, который недавно сменил поколение. Однако новый японский SUV основан на Mitsubishi Pajero Sport 3 поколения. То есть это промежуточная модернизация.

Также в компании заняты разработкой более крупного Mitsubishi Pajero. Эту модель прекратили производить в 2021 году. Но на фоне популярности внедорожников японский производитель готовит возрождение автомобиля.

Для машины модернизируют платформу CMF-C/D. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле, чем предполагалось изначально. Новинку построят на модифицированной платформе Mitsubishi Outlander.

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