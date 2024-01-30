Новый недорогой внедорожник Kia показали изнутри в сети. Фото

Недорогой Kia Tasman 2025 модельного года – новый рамный внедорожник в кузове пикап, который готовится к премьере. Большой автомобиль получится крепким и понравится самым практичным покупателям. Машину показали изнутри в сети, но премьера еще не состоялась.

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Новый пикап Kia Tasman построят на рамной платформе. Автомобиль уже проходит дорожные испытания, но дизайн модели держат в секрете. Предсерийный прототип показали на Carscoops. Удалось заглянуть в салон Kia Tasman.

Конечно, много узнать не получилось. Но в центре внимания оказался задний ряд сидений. Там простая отделка, как и подобает практичной утилитарной машине. Но места много, и все выполнено аккуратно.

Новый автомобиль также известен под заводским индексом Kia TK, но итоговое название пока держат в секрете. А Tasman – наиболее вероятный вариант. Уже очевидно, что передняя часть кузова по дизайну будет напоминать крупный кроссовер Kia Telluride, хотя новинка построена совсем на другой платформе.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

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