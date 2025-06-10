Новый недорогой SUV Toyota показали с другим дизайном. Фото

Долгожданный недорогой SUV Toyota Land Cruiser FJ готовят к премьере. Все ждут этот внедорожник, очевидно, что он станет настоящим хитом. Модель показали в сети с другим дизайном в стиле более крупных машин.

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Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. TALKWHEELS показывает эффектный дизайн модели, любительский проект выполнили в стиле новой Toyota Prado 2025.

Новая Toyota Land Cruiser FJ будет представлена официально в первой половине 2026 модельного года. Подтвержденной информации о названии модели пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал.

Новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Kia готовит новый недорогой внедорожник для соперничества с Toyota.