Kia сделает свой доступный внедорожник крупнее и круче. Фото

Новый доступный внедорожник Kia Tasman 2025 года всех удивил своим появлением в линейке корейского производителя. В компании готовы сделать эту модель еще круче и предложить покупателям больше практичности.

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Ранее стало известно, что для нового Kia Tasman запланировали жизненный цикл длиной 8-12 лет. По информации Motor1, в течение трех лет производитель рассматривает появление на этой базе SUV для конкуренции с внедорожником Toyota 4Runner.

В дальнейшем линейку модели расширят гибридной и даже полностью электрической модификациями. Также появится крутой пикап по мотивам концепта Kia Tasman Weekender, который также известен как WKNDR. Этот внедорожник выглядит как соперник Ford Ranger Raptor с расширенными колесными арками, увеличенным клиренсом и 35-дюймовыми покрышками BF Goodrich для бездорожья.

Ранее в сети поднялась дискуссия вокруг дизайна Kia Tasman. В руководстве компании отметили, что новый пикап Tasman должен выделяться в сегменте, где почти все пикапы могут показаться похожими друг на друга.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

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