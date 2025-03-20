Новый недорогой соперник Toyota RAV4 от VW оказался практичнее. Фото

Новый кроссовер VW Tiguan 2025 модельного года уже отправили в продажу как соперника Toyota RAV4. Но немецкий автомобиль намного практичнее своего конкурента. Вдобавок этот не та машина, которая уже известна европейским покупателям.

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Ранее производитель официально показал модель на фото. Подробности стали известны Carscoops. Это новый Volkswagen Tiguan 2025 для США, и он отличается от европейскогоTiguan 3 поколения.

Это своеобразная смесь с VW Tayron (семиместная модификация) – от этой машины досталась передняя часть и колесная база (2791 мм), которая обеспечивает очень просторный салон и вместительный практичный багажник (885 л). Но в интерьере только пять мест.

Силовая установка пока выдает 204 л.с. Доступны модификации с передним и полным приводом. В дальнейшем гамму могут расширить другими вариантами.

Базовая цена VW Tiguan 2025 года в США – 29 500 долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Volkswagen отправил в продажу долгожданный бюджетный кроссовер.