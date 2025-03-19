Новый кроссовер Volkswagen оказался очень дешевым. Фото

Новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tera 2025 года оказался по-настоящему дешевым автомобилем. Машину уже готовы отправить в продажу, ранее модель рассекретили на фото после официальной премьеры.

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Подробности о бюджетнике VW Tera 2025 сообщили на сайте компании. Новинку построили на базе бюджетной модели Skoda. О технической составляющей было известно заранее, подробности дизайна уже тоже раскрыли.

Бюджетный кроссовер Skoda Kylaq 2025 года ранее показали как бюджетный компактный кроссовер. Теперь к выходу на рынок готова родственная модель Volkswagen Tera. Недорогой автомобиль с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам.

Длина новинки – примерно 4 м, кроссовер действительно компактный. В основе использована платформа MQB-A0 IN. Привод у кроссовера только передний, а под капотом установили бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 116 л.с. Цена VW Tera 2025 года – от 17 000 долларов.

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