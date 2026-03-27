Новый недорогой Porsche построят на базе Audi – и наоборот: что известно

Porsche и Audi внутри концерна Volkswagen Group усилят сотрудничество для создания следующих автомобилей. Например, новый Porsche, который окажется самой недорогой моделью в линейке, построят на базе известного кроссовера.

Уже известно, что в ближайшее время в рамках более тесного сотрудничества производители рассматривают несколько автомобилей. Carscoops подчеркивает, что дальнейшее взаимодействие позволит двум компаниям сэкономить при разработке новых машин.

Так, модель Audi Q5 используют в качестве основы для нового преемника Porsche Macan с ДВС. Тестовые прототипы уже отправились на дороги.

Ожидается, что новый кроссовер Porsche получит V6 и плагин-гибридную силовую установку, а в базовом исполнении даже появится 4-цилиндровый двигатель.

В то же время преемник знаменитого спорткара Audi TT построят на базе новых электромобилей Porsche Boxster и Cayman. Над этими машинами тоже активно работают.

