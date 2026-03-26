Subaru сделает свой недорогой кроссовер намного круче. Фото

Недорогой кроссовер Subaru Forester 6 поколения нравится покупателям благодаря широкой линейке модификаций. Теперь производитель намерен сделать эту модель намного круче с новой идеей.

Премьера новой Subaru состоится в апреле на Автошоу в Нью-Йорке, об этом стало известно Carscoops. Сообщается, что компания подготовила дебют гибридного внедорожника на базе Forester для специальной линейки Wilderness.

Недавно кроссовер Subaru Forester Wilderness 2026 года рассекретили официально в особом исполнении. На кузове появились защитные элементы из темного пластика. Изменился дизайн бамперов, появились новые колесные диски и покрышки для бездорожья. Клиренс внедорожника Subaru Forester Wilderness почти составляет 24 см.

В оснащении появился датчик температуры заднего дифференциала. Полезное оборудование в составе полноприводной трансмиссии, которое поможет избежать перегрева.

Модель Forester Wilderness 2026 отправилась в продажу с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Следующую модификацию подготовят на базе гибрида Subaru Forester Hybrid с 194-сильной установкой.

