Новый недорогой пикап Ford представлен официально. Фото

Пикап Ford F-150 считается недорогим – это базовая модель грузовой линейки производителя. Машину представили официально после модернизации. На фото пикап 2024 модельного года можно рассмотреть в деталях.

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О новинке рассказали на официальном сайте автопроизводителя. Новый пикап Ford F-150 2024 модельного года сохранил кузов актуальной генерации. Изменения сосредоточили в передней части. Дизайнеры подготовили несколько вариантов оформления для разных модификаций.

Внимание привлекают новые бамперы по краям кузова. Задние фонари заменили на другие. Обновлены цветовые схемы и наборы колесных дисков. В оснащении – два крупных монитора в салоне и проекция на ветровое стекло.

Двигатели Ford F-150 2024 модельного года:

бензиновый V6 твин-турбо 2,7 л (324 л.с.);

бензиновый V6 твин-турбо 3,5 л (400 л.с.);

бензиновый V6 твин-турбо 3,5 л (450 л.с.);

бензиновый V8 5 л (400 л.с.);

дизельный 3 л турбо (250 л.с.);

гибрид (430 л.с.);

спортивный Ford F-150 Raptor R (700 л.с.).

Новый пикап Ford отправится в продажу до конца осени.

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