Новый недорогой пикап Ford представлен официально. Фото
Пикап Ford F-150 считается недорогим – это базовая модель грузовой линейки производителя. Машину представили официально после модернизации. На фото пикап 2024 модельного года можно рассмотреть в деталях.
О новинке рассказали на официальном сайте автопроизводителя. Новый пикап Ford F-150 2024 модельного года сохранил кузов актуальной генерации. Изменения сосредоточили в передней части. Дизайнеры подготовили несколько вариантов оформления для разных модификаций.
Внимание привлекают новые бамперы по краям кузова. Задние фонари заменили на другие. Обновлены цветовые схемы и наборы колесных дисков. В оснащении – два крупных монитора в салоне и проекция на ветровое стекло.
Двигатели Ford F-150 2024 модельного года:
- бензиновый V6 твин-турбо 2,7 л (324 л.с.);
- бензиновый V6 твин-турбо 3,5 л (400 л.с.);
- бензиновый V6 твин-турбо 3,5 л (450 л.с.);
- бензиновый V8 5 л (400 л.с.);
- дизельный 3 л турбо (250 л.с.);
- гибрид (430 л.с.);
- спортивный Ford F-150 Raptor R (700 л.с.).
Новый пикап Ford отправится в продажу до конца осени.
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