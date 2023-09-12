Самый дешевый кроссовер Ford 2024 года показали впервые на фото

Кроссовер Ford Puma является самым дешевым в линейке автопроизводителя. Автомобиль следующего поколения впервые показали на фото – машина 2024 модельного года выехала на дорожные испытания.

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Об этом стало известно Motor1. После отмены маленького хэтчбека Ford Fiesta компактный кроссовер Puma 2024 станет самым дешевым автомобилем компании на европейском рынке. В продажу готовятся вывести модернизированную модель.

Классическое обстоятельство – пленка с пестрым узором на кузове. Детали от нас скрывают, но мы знаем, что автомобиль получит переработанную переднюю часть с новыми фарами и бампером. На корме изменений произойдет гораздо меньше.

Производитель изменит компоновку передней панели в салоне Ford Puma 2024 года. Там появится новый цифровой щиток приборов и увеличенный до 12 дюймов монитор информационно-развлекательного комплекса.

Ожидается появление полностью электрической модификации. Новый Ford Puma EV получит силовую установку мощностью 134 л.с. и возможность восполнить около 80 км запаса хода за 10 минут благодаря 100-киловаттной зарядке.

Бензиновый кроссовер Puma предложат с двигателями на 123, 153, 168 и 197 л.с. Премьера ожидается в следующем году.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самом дешевом кроссовере Audi, который показали на первых фото.