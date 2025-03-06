Долгожданный бюджетник Volkswagen показали на новых фото

Долгожданный автомобиль Volkswagen ID.EVERY1 Concept – предвестник новой бюджетной модели. Производитель давно обещает такую машину. Ее полностью рассекретили, премьера уже состоялась. Теперь можно посмотреть на автомобиль на новых фото.

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Как и ожидалось, производитель сумел удивить новым недорогим автомобилем со стильным дизайном. OBOZ.UA напоминает, что новый VW ID.1 – доступный электрокар нового поколения. Но так будет называться серийный автомобиль. А пока мы видим концепт под именем VW ID.EVERY1.

Ожидается, что почти в таком же виде бюджетник Volkswagen ID.1 с привлекательной ценой 20 000 евро отправится в продажу к 2027 году.

Машину позиционируют как доступный, качественный и прибыльный электрический автомобиль. Дизайн отчетливо намекает на отсылки к внешности Volkswagen Golf 1 поколения. Длина кузова – 3,9 м.

Новинка придет на смену VW Up!. В основе будет использована базовая версия платформы MEB (от Volkswagen ID.2) для самых маленьких электрокаров с передним приводом. Силовая установка мощностью до 100 л.с. обеспечит запас хода около 250 км.

OBOZ.UA уже рассказывал про знаменитую недорогую модель Ford, от которой уже отказался производитель.