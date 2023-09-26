Новый недорогой Mercedes показали в сети с интересной деталью. Фото

В новом поколении Mercedes CLA, который является одой из наиболее доступных моделей компании, вновь выехал на дороги для ходовых испытаний. На этот раз – с интересной деталью, с которой машину показали в сети до премьеры.

По информации Motor1, новый Mercedes-Benz CLA 2025 модельного года получит полную гамму силовых установок. Автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях. Но нас сейчас интересует дизайн.

По традиции в ходе дорожных испытаний новый автомобиль, внешность которого засекречена, спрятан под камуфляжной пленкой. Однако мы видим характерный купеобразный силуэт, который всегда отличал CLA от других компактных моделей. А еще – необычные передние фары, внутри которых заметны фирменные трехлучевые звезды Mercedes.

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Известно, что благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания.

Премьеру нового Mercedes-Benz CLA придется подождать до 2024 года. Как и всех характеристик, наиболее интересной из которых является запас хода электрической версии. Концепт обещал 750 км, но мы не знаем, сколько предложит серийная модель.

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