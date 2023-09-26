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Новый недорогой Mercedes показали в сети с интересной деталью. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
285
Mercedes CLA

В новом поколении Mercedes CLA, который является одой из наиболее доступных моделей компании, вновь выехал на дороги для ходовых испытаний. На этот раз – с интересной деталью, с которой машину показали в сети до премьеры.

По информации Motor1, новый Mercedes-Benz CLA 2025 модельного года получит полную гамму силовых установок. Автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях. Но нас сейчас интересует дизайн.

По традиции в ходе дорожных испытаний новый автомобиль, внешность которого засекречена, спрятан под камуфляжной пленкой. Однако мы видим характерный купеобразный силуэт, который всегда отличал CLA от других компактных моделей. А еще – необычные передние фары, внутри которых заметны фирменные трехлучевые звезды Mercedes.

Видео дня
Mercedes CLA

Известно, что благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания.

Премьеру нового Mercedes-Benz CLA придется подождать до 2024 года. Как и всех характеристик, наиболее интересной из которых является запас хода электрической версии. Концепт обещал 750 км, но мы не знаем, сколько предложит серийная модель.

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