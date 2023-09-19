Недорогой электрический кроссовер Renault показали впервые после модернизации

Недорогой электрический кроссовер Renault Megane E-Tech впервые показали после модернизации. Автомобиль готовится к дебюту с доработанным дизайном.

Об этом стало известно L’Argus. Кроссовер Renault Megane E-Tech – совсем не старая модель, которая присутствует на рынке немногим более одного года. Но корпоративный стиль французского бренда уже успел измениться за это время, поэтому электрический Megane решили освежить.

Внешность автомобиля выполнят в стиле кроссовера Renault Scenic E-Tech, который представили совсем недавно. Значит, Megane получит фары похожей формы, новую декоративную панель на месте фальшрадиаторной решетки и широкий воздухозаборник в переднем бампере.

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Силовые установки, как ожидается, не претерпят изменений. То есть покупатели смогут выбрать моторы мощностью 131 и 218 л.с. Возможно появление более мощного варианта.

Компания сменит поставщика батарейных блоков – китайская Envision Group вместо корейской LG Chem.

Премьера обновленного Renault Megane E-Tech ожидается ближе к концу 2023 года.

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