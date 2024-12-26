Новый недорогой кроссовер VW с мощным мотором появился в Украине. Фото

Новый недорогой кроссовер Volkswagen ID.Unyx 2025 модельного года не так давно показали официально и отправили в производство, но этот автомобиль уже появился в Украине. Это долгожданный мощный электрокар.

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Интересно, что изначально модель VW ID.4, которая использована в основе, превратили в машину другого бренда – Cupra. А теперь произошел обратный процесс. Так и родился новый Volkswagen ID.Unyx, который в Украине показывает t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ранее ожидалось, что для этой модели Volkswagen готовит новый дочерний бренд. Сообщалось, что свежее имя адресуют молодым современным покупателям. Но получилось по-другому, кроссовер присоединился к электрической линейке ID. Однако технически и визуально это на самом деле Cupra Tavascan, который в свое время построили на основе Volkswagen ID.4.

Новый VW ID.Unyx выглядит современно, эффектно и необычно. Узкие фары, множество складок и острых граней на кузове, динамичный силуэт. От Tavascan новинка отличается передним бампером и графикой задних фонарей.

Создали автомобиль специально для китайского рынка. В линейке – модификации мощностью 231 и 340 л.с., а запас хода – в диапазоне 500-600 км. Цена Volkswagen ID.Unyx – от 26 000 долларов в Китае.

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